Bilecik'te yerel kalkınmaya örnek proje incelendi

Bilecik'in İnhisar ilçesinde yerel kalkınmaya örnek proje incelendi.

Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, İnhisar ilçesinde yerel kalkınmaya katkı sağlayan bir projeyi inceledi. Kaymakam Feyza Nur Kılıç, ilçeye katma değer sağlayacak örnek projeleri yerinde görmek amacıyla İnhisar'da faaliyet gösteren Narinhisar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini ziyaret etti. Ziyarette kooperatifin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Kılıç, bu tür üretim ve iş birliği modellerinin yerel kalkınma açısından önemine dikkat çekti. Ev sahipliği yapan Nihal Arslan ise nazik ziyaretlerinden dolayı Kaymakam Kılıç'a teşekkür etti.

Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, "Kadın emeğini merkeze alan ve yerel kalkınmaya katkı sunan bu tür başarılı projeleri yerinde incelemek, ilçemizin ekonomik ve sosyal gelişimine destek sağlamak açısından büyük önem taşıyor. Kooperatifimizin çalışmalarını takdir ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı