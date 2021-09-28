Bilecik'te yeni açılacak taksi durağı için ihale - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bilecik'te yeni açılacak taksi durağı için ihale

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Bilecik'te yeni açılacak taksi durağı için ihale

Bilecik merkez istasyon taksi durağı için T plakalı ticari taksi ihalesi yapılacak.

BİLECİK (İHA) - Bilecik merkez istasyon taksi durağı için T plakalı ticari taksi ihalesi yapılacak.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, ihalenin 1 Ekim 2021 Cuma günü saat 10.00'da Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılacağını belirtti. Şahin, "Açılacak olan yeni taksi durakları yeni otogar, hızlı tren ve istasyon mevkiine hizmet edecektir. İhaleye katılmak isteyen vatandaşlarımız için şartnameler, Zabıta Müdürlüğümüzde bulunmaktadır. Vatandaşlarımız ihale hakkında detaylı bilgiyi www.bilecik.bel.tr adresindeki duyurular kısmında bulabilecektir" dedi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Sezai Temelli Abdullah Öcalan
Magazin Tarkan Ebru Şallı Özge Özpirinçci Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Fatih Terim Alex Teixeira Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Namaz Vakitleri Yemek Tarifleri Mimar Sinan Mehmet Fatih Mustafa Şentop
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bilecik'te yeni açılacak taksi durağı için ihale - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 10:37:41. #1.11#