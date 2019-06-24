Bilecik'te yaz spor okulları açıldı

Bilecik Belediyesi tarafından yaz spor okullarının açılışı gerçekleştirildi.

Açılış törenine Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Açılış sonrası bir açıklama yapan Başkan Şahin, "Yaz spor okullarımız kapsamında, yüzme kursumuzun açılışını gerçekleştirdik. Çocuklarımızın en güzel şekilde eğlenerek, verimli bir yaz dönemi geçirmeleri dileklerimle. Kurslarda eğitim verecek eğitmenlerimize şimdiden teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA