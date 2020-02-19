Bilecik'te yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Haberler » 3. Sayfa » Bilecik'te yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Haberler

Bilecik'te yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

19.02.2020 12:05 | Son Güncelleme: 19.02.2020 12:05
Bilecik'te yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı

'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Fahrettin Altın yönetimindeki 11 S 0070 plakalı minibüs ile Erhan Şimşir idaresindeki 34 YRG 34 plakalı otomobil, Dedeoğlu Caddesi ile Futbol Sokak'ın kesiştiği noktada kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Enver Ş., (49) yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler