Bilecik'te yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı

19.02.2020 12:05 | Son Güncelleme: 19.02.2020 12:05

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Fahrettin Altın yönetimindeki 11 S 0070 plakalı minibüs ile Erhan Şimşir idaresindeki 34 YRG 34 plakalı otomobil, Dedeoğlu Caddesi ile Futbol Sokak'ın kesiştiği noktada kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Enver Ş., (49) yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İHA