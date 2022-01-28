Bilecik'te yaşanan rüşvet olayının ardından CHP'de 2 istifa - Haberler
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Bilecik'te yaşanan rüşvet olayının ardından CHP'de 2 istifa

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Bilecik'te yaşanan rüşvet olayının ardından CHP'de 2 istifa

CHP Bilecik İl Başkanı Mehmet Metin Yaşar'ın, Bilecik Belediyesi'nde yaşanan rüşvet olayının ardından Belediye Başkanı Semih Şahin'e sahip çıkmasına tepki gösteren il yönetiminden 2 kişi istifa etti.

BİLECİK (İHA) - CHP Bilecik İl Başkanı Mehmet Metin Yaşar'ın, Bilecik Belediyesi'nde yaşanan rüşvet olayının ardından Belediye Başkanı Semih Şahin'e sahip çıkmasına tepki gösteren il yönetiminden 2 kişi istifa etti.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in danışmanı ve belediye iştiraklerinden Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı, bir AVM inşaatının iskanı için 200 bin dolar rüşvet alırken polis tarafından suç üstü yakalanmıştı. Ardından yaşanan süreçte CHP Bilecik İl Başkanı Mehmet Metin Yaşar'ın Belediye Başkanı Semih Şahin'e sahip bir basın açıklaması yapmıştı. Bu açıklama sonrası İl Başkan vekili Cengiz Çevik ve CHP İl Başkan Yardımcısı Altan Şahin istifa etti. - BİLECİK

Bilecik'te yaşanan rüşvet olayının ardından CHP'de 2 istifa

İhlas Haber Ajansı - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi, Bilecik, Rüşvet, İstifa, Politika, Haber

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