Bilecik'te yasa dışı silah operasyonu
Bilecik İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda yasa dışı silah sattığı iddia edilen kişi yakalandı.
10.07.2020 11:35 | Son Güncelleme: 10.07.2020 12:45
Bilecik İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda yasa dışı silah sattığı iddia edilen kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda "Yasa dışı silah satışı" suçu işlediği tespit edilen O.C'nin Vezirhan Beldesinde bulunan adresine operasyon düzenledi.
Yapılan aramada ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, şarjörler ve tabanca fişekleri ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA