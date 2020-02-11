Bilecik'te yaralı çakal tedavi altına alındı
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Bilecik'te yaralı çakal tedavi altına alındı

Bilecik'te yaralı çakal tedavi altına alındıBİLECİK'te otomobilin çarparak yaraladığı çakal, belediye ekiplerince tedavi altına alındı.

11.02.2020 13:36 | Son Güncelleme: 11.02.2020 13:38
Bilecik'te yaralı çakal tedavi altına alındı

'te yaralı çakal tedavi altına alındı

BİLECİK'te otomobilin çarparak yaraladığı çakal, belediye ekiplerince tedavi altına alındı.

Şehir Mezarlığı yol kenarında yaralı çakal bulanlar, Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine verdi. Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen yaralı çakal veterinerler tarafından tedavi altına alındı. Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, yaralı çakalın tedavi edildiğini belirterek, 'Ekiplerimiz, şehir mezarlığına yakın bir alanda yol kenarında yaralı olarak buldukları çakalı, müdahale aracımızla getirdiler. Her iki arka bacağında kırık tespitinde bulunduk. Gerekli tedaviyi yaptıktan sonra şu an misafir ediyoruz. İyileştikten sonra tekrar doğal ortamına bırakacağız' dedi.

Kaynak: DHA

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: Bilecik'te yaralı çakal tedavi altına alındı
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