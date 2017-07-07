Bilecik'te Yangına Giden İtfaiyeye Yol Vermedikleri İddiası

Bilecik'te yangına giden itfaiye aracının sirenlerine aldırış etmeyen bazı sürücülerin itfaiye aracına yol vermedikleri iddia edildi.



Alınan bilgilere göre, bir araç yangını ihbarını değerlendiren Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale etmek yola çıktı. Hürriyet Mahallesi Kapalı Pazar istikametinden İl Özel İdaresi Kavşağı, Atatürk Bulvarı üzerinde sirenleri açık bir şekilde araç yangınına giden itfaiye aracı eski belediye kavşağına geldiği esnada önündeki bazı araçların yol vermeyerek ilerlemesi itfaiye içindeki araç kamerasına yansıdı.



Görüntülerde trafiğin yoğun olduğu eski belediye kavşağında araçların itfaiye aracına yol vermek için birbirleriyle yarıştığı gözükürken, plakası alınamayan bir beyaz otomobilin yol vermeden yoluna devam etmesi görülüyor. Beyaz otomobil sirenlere aldırış etmeyip kenara çekilmezken, kavşaktanj şehir içine doğru itfaiyeye yol vermeden dönüş yapması da görüntülerde yer alıyor. - BİLECİK