Bilecik'te yangın bölgesine destek için kampanya başlatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bilecik'te yangın bölgesine destek için kampanya başlatıldı

Bilecik'te yangın bölgesine destek için kampanya başlatıldı
Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Güncel

Bilecik'teki sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla Antalya ve Muğla'daki yangın bölgesine destek amacıyla kampanya başlatıldı.

Bilecik'teki sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla Antalya ve Muğla'daki yangın bölgesine destek amacıyla kampanya başlatıldı.

Bilecik Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen, düzenlediği basın toplantısında, kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarıyla (STK) bir organizasyon komitesi kurulacağını ve bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda yardım toplanacağını bildirdi.

Kent Konseyi öncülüğünde başlatılan kampanyanın Bilecik Belediyesince destekleneceğini belirten Özgen, "Hayaller küllenmesin." sloganıyla başlatılan kampanya çerçevesinde gönderilecek yardımların Bilecik esnafından ve Bilecik'in üreten kadınlarından temin edileceğini anlattı.

Halkı kampanyaya destek olmaya davet eden Özgen, "Tüm duyarlı Bilecikli hemşehrilerimizi kampanyamıza destek vermeye davet ediyoruz." dedi.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ise belediye olarak kampanyaya gereken desteği sağlayacaklarını dile getirdi.

Kampanyaya, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası, Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Bilecik Barosu, Bilecik Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ve Bilecik Ziraat Odası başta olmak üzere çok sayıda STK'nın destek vereceği duyuruldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

Son dakika haber | Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Marmaris'te koordinasyon toplantısında konuştu: (1)
Son dakika haber | Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Marmaris'te koordinasyon toplantısında konuştu: (1)
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Marmaris'te koordinasyon toplantısında konuştu Açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Marmaris'te koordinasyon toplantısında konuştu Açıklaması
Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmaris'te koordinasyon toplantısında konuştu: (1)
Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmaris'te koordinasyon toplantısında konuştu: (1)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Dündar Mehmet Şimşek Mustafa Varank Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Deniz Akkaya Burcu Biricik Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Burak Elmas Fatih Terim Lionel Messi Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bilecik'te yangın bölgesine destek için kampanya başlatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 10:33:56. #1.14#

title