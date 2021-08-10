Bilecik'te yangın bölgesine destek için kampanya başlatıldı

Bilecik'teki sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla Antalya ve Muğla'daki yangın bölgesine destek amacıyla kampanya başlatıldı.

Bilecik'teki sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla Antalya ve Muğla'daki yangın bölgesine destek amacıyla kampanya başlatıldı.

Bilecik Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen, düzenlediği basın toplantısında, kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarıyla (STK) bir organizasyon komitesi kurulacağını ve bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda yardım toplanacağını bildirdi.

Kent Konseyi öncülüğünde başlatılan kampanyanın Bilecik Belediyesince destekleneceğini belirten Özgen, "Hayaller küllenmesin." sloganıyla başlatılan kampanya çerçevesinde gönderilecek yardımların Bilecik esnafından ve Bilecik'in üreten kadınlarından temin edileceğini anlattı.

Halkı kampanyaya destek olmaya davet eden Özgen, "Tüm duyarlı Bilecikli hemşehrilerimizi kampanyamıza destek vermeye davet ediyoruz." dedi.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ise belediye olarak kampanyaya gereken desteği sağlayacaklarını dile getirdi.

Kampanyaya, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası, Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Bilecik Barosu, Bilecik Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ve Bilecik Ziraat Odası başta olmak üzere çok sayıda STK'nın destek vereceği duyuruldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever