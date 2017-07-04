Bilecik'te Yangın

Bilecik'te bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.



Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi Tevfikbey Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.





Binadan yükselen dumanları fark eden mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.