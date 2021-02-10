Bilecik'te yanan ahırda 58 küçükbaş hayvan telef oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bilecik'te yanan ahırda 58 küçükbaş hayvan telef oldu

10.02.2021 12:21 | Son Güncelleme: 10.02.2021 12:24
Bilecik'te yanan ahırda 58 küçükbaş hayvan telef oldu

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 58 küçükbaş hayvan telef oldu.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 58 küçükbaş hayvan telef oldu.

Tuzaklı köyünde Ali Savcı'ya ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulundu. Söndürme çalışmalarına köylüler de destek verdi.

Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu alevleri kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışması yaptı.

Ahırın kullanılamaz hale geldiği, 58 küçükbaş hayvanın telef olduğu yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Enis Berberoğlu Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Buse Varol Burcu Biricik Hüner Coşkuner
Spor Ömer Ali Sergen Yalçın Aykut Kocaman Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Türk Uzay Milli Fırtına
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bilecik'te yanan ahırda 58 küçükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 12:27:46. #1.16#
title