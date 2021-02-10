Bilecik'te yanan ahırda 58 küçükbaş hayvan telef oldu

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 58 küçükbaş hayvan telef oldu.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 58 küçükbaş hayvan telef oldu.

Tuzaklı köyünde Ali Savcı'ya ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulundu. Söndürme çalışmalarına köylüler de destek verdi.

Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu alevleri kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışması yaptı.

Ahırın kullanılamaz hale geldiği, 58 küçükbaş hayvanın telef olduğu yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan