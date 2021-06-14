Bilecik'te yağmurun ardından yoğun sis etkili oldu
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Bilecik'te yağmurun ardından yoğun sis etkili oldu

Bilecik'te yağmurun ardından yoğun sis etkili oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bilecik'te sağanak yağışın ardından yoğun sis etkili olurken görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.

Bilecik'te sağanak yağışın ardından yoğun sis etkili olurken görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.

Bilecik kent merkezinde devam eden sağanak yağışının ardından yüksek kesimleri adeta sis kapladı. Öğleden sonra hava sıcaklığı 4 derece düşerken, özellikle kentin yüksek kesimlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Sürücüler yüksek kesimlerde yollarda ilerlemekte zorlanırken, trafik ekipleri sürücüleri yakın takip ve hız yapmamaları konusunda uyardı. - BİLECİK

Bilecik'te yağmurun ardından yoğun sis etkili oldu
Bilecik'te yağmurun ardından yoğun sis etkili oldu
Bilecik'te yağmurun ardından yoğun sis etkili oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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