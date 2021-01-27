Bilecik'te yabani hayvanlara yem desteği
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Bilecik'te yabani hayvanlara yem desteği

27.01.2021 16:01 | Son Güncelleme: 27.01.2021 16:04
Bilecik'te yabani hayvanlara yem desteği

Bilecik Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından kentte belirlenen alanlara yaban hayvanları için yem bırakıldı.

Bilecik Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından kentte belirlenen alanlara yaban hayvanları için yem bırakıldı.

Ekipler, belediyenin pazar alanından topladıkları atık sebze ve meyveleri kent merkezine yakın bölgeler ile Pelitözü Göleti çevresine bıraktı.

Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, yaptığı açıklamada, yaban hayatını korumak amacıyla yemleme çalışması gerçekleştirdiklerini söyledi.

Zorlu doğa koşullarını göz önüne alarak çalışma başlattıklarını kaydeden Gürses, şunları kaydetti:

"İçinde bulunduğumuz kış mevsiminin zorlu koşullarında yaşam mücadelesi veren yaban hayvanları için belediyemiz pazar alanında Temizlik İşleri Müdürlüğümüz çalışanları tarafından toplanan atık yeşillik ve meyveleri doğanın çeşitli noktalarına bıraktık. Sokak ve yaban hayvanlarının hayatlarını sürdürebilmeleri için bu çalışmaları belirli aralıklarla sürdüreceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan

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