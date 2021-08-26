Bilecik'te yabancı uyruklu 2 grubun kavgasında 3 kişi yaralandı
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Bilecik'te yabancı uyruklu 2 grubun kavgasında 3 kişi yaralandı

Bilecik'te yabancı uyruklu 2 grubun kavgasında 3 kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik'te yabancı uyruklu 2 grubun kavgasında 3 kişi yaralanırken, 3 kişi gözaltına alındı.

Bilecik'te yabancı uyruklu 2 grubun kavgasında 3 kişi yaralanırken, 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Edebali 1. Caddesi üzerinde iddiaya göre daha önceden aralarında husumet olan yabancı uyruklu 2 grubun karşılaşmasında ilk önce tartışma sonra kavga çıktı. Şahıslar biri diğer gruba bıçakla saldırdığı iddia edilirken, şans eseri kimseye isabet etmedi. Çıkan arbede sonrası Muhommerd M., Ganal Hüseyin A., Abdurrahman A. darp sonucu yaralandı. Yaralıların ikisinin Yemenli birinde Suriyeli olduğu öğrenilirken, polis 3 kişiyi gözaltına aldı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan gözaltına alınan şahısların 18 yaşından küçük olduğu öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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