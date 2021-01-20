Bilecik'te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Bilecik'te yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları unutulmadı.

Bilecik Doğa Koruma ve Milli Parklar 16. Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerde kış şartlarından olumsuz etkilenen ve doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarının beslenmesi için yemleme çalışması yaptı.

Pazaryeri ilçesinde bulunan Küçükelmalı Tabiat Parkı'ndaki yemleme çalışmasına katılan Vali Bilal Şentürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, karlı havalarda yaban hayvanları için yiyecek bıraktıklarını söyledi.

Kentte önemli bir yaban hayatı çeşitliliği olduğunu vurgulayan Şentürk, "Doğa, canlılarla güzel. Özellikle soğuk kış günlerinde yeme daha çok ihtiyaçları oluyor. Hayvanlarımızı korumalıyız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim ÖZTOSUN