Bilecik'te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
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Bilecik'te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

13.01.2021 16:05 | Son Güncelleme: 13.01.2021 16:08
Bilecik'te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Bilecik'te yaban hayvanları için yemleme yapıldı.

Bilecik'te yaban hayvanları için yemleme yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kar yağışı nedeniyle doğada yiyecek bulamayan hayvanlar için çalışma başlattı.

Bozcaarmut Göleti çevresine yaklaşık 500 kilogram yem bırakan ekipler, Günyurdu ve Küçükelmalı köylerinde de yemleme yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim ÖZTOSUN

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