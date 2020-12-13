Bilecik'te yaban hayatı fotokapanla takip ediliyor

"Türkiye Yaban Hayatı Projesi" kapsamında Bilecik'te bazı noktalarda fotokapan kuruldu.

Projenin il sorumlusu Hakan Ertürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin havası ve mükemmel konumuyla çok sayıda hayvanve bitkiye ev sahipliği yaptığını belirtti.

Ertürk, "Türkiye doğası, bilim insanlarının ve doğa severlerin asla vazgeçmeyeceği yerlerden biri. Bilecik doğasının da farklı jeolojik ve iklimsel yapısı, farklı türde bitkilerin gelişmesinin ana nedenidir. Doğayı korumamız ve bunu gelecek nesillere aktarmakta en büyük sorumluluk hepimizin omuzlarında yatmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan