Bilecik'te vatandaşlar Türkiye-Sırbistan maçını dev ekranda izledi
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Bilecik'te vatandaşlar Türkiye-Sırbistan maçını dev ekranda izledi

Bilecik'te vatandaşlar Türkiye-Sırbistan maçını dev ekranda izledi
Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Spor

Bilecik'te vatandaşlar, 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye ile Sırbistan arasında oynanan yarı final maçını dev ekranda seyretti.

Bilecik'te vatandaşlar, 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye ile Sırbistan arasında oynanan yarı final maçını dev ekranda seyretti.

Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, Atatürk Parkı'nda dev ekran kuruldu. Belediye görevlileri tarafından karşılaşmayı izlemeye gelen vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı.

İkinci Lig'de mücadele eden Bilecik Belediyesi Spor ve Gençlik Kulübü Kadın Voleybol Takımı ve Belediye Başkanı Semih Şahin de vatandaşlarla birlikte karşılaşmayı takip etti.

Vatandaşlar, "Filenin Sultanları"nın müsabakada kazandığı her sayıya alkışlarla ve tezahüratlarla destek oldu.

Mücadeleyi büyük bir heyecanla takip eden vatandaşlar, alınan sayılar sonrası milli takımı alkışladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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