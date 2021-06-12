Bilecik'te vatandaşlar Sakarya Nehri kenarında kısıtlamasız cumartesinin keyfini çıkarıyor

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki kademeli normalleşme sürecinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ikinci cumartesi gününde, güneşli havayı da fırsat bilerek dışarıda vakit geçiriyor.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki kademeli normalleşme sürecinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ikinci cumartesi gününde, güneşli havayı da fırsat bilerek dışarıda vakit geçiriyor.

İstanbul-Antalya kara yolu üzerinde yer alan Osmaneli Belediyesine ait Prof. Dr. Yunus Söylet Şifalı İçmeler Tesisi, kademeli normalleşmeye geçilmesiyle ziyaretçilerine kavuştu.

Sürücüler tesiste mola vererek Sakarya Nehri kıyısında doğayla baş başa vakit geçiriyor. Nehrin kenarında kuş sesleri eşliğinde piknik yapanlar, çocuklarıyla tesislerde keyifli anlar yaşıyor.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, AA muhabirine, belediye tesislerinin çok güzel bir yerde olduğunu söyledi.

"Pandemide gelinebilecek en uygun yer"

İstanbul-Antalya yolu üzerindeki tesiste ilin ve ilçenin tüm yöresel ürünlerinin bulunduğunu belirten Şahin, "Özellikle kahvaltıda Osmanlı ve Selçuklu mutfağını burada misafirlerimize sunuyoruz. Büyük rağbet oluyor. Pandemi döneminde insanlar doğayı, çevreyi özlemişti. Burada çok açık alan var. Sıkışıklık yok. Pandemide gelinebilecek en uygun yer. İnsanlar sosyal mesafeli olarak oturabiliyor, kahvaltı yapabiliyor. O anlamda da tercih edilebilecek bir yer." diye konuştu.

Arkadaşlarıyla kahvaltıya gelen Bahadır Topçu ise güzel havayı fırsat bilerek dışarıya çıktıklarını ifade ederek, "Sakarya Nehri kenarında 3 arkadaş bir araya gelip kahvaltı yaptık. Evde biraz bunalmıştık. Elimize böyle bir fırsat geçti, biz de değerlendirdik." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever