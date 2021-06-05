Vatandaşlar kademeli normalleşmenin ilk cumartesi gününde Şeyh Edebali Türbesi'ni doldurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından duyurduğu haziran ayı kademeli normalleşme sürecinin ilk cumartesi gününde vatandaşlar manevi mekanlara akın etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından duyurduğu haziran ayı kademeli normalleşme sürecinin ilk cumartesi gününde vatandaşlar manevi mekanlara akın etti.

Bilecik'te bulunan, Osman Bey'in kayınbabası ve Osmanlı Devleti'nin manevi mimarlarından Şeyh Edebali'nin Türbesi, yurt içi ve yurt dışından gelen ziyaretçilerle doldu.

Özellikle İstanbul, Eskişehir, İzmir, Ankara, Sakarya ve Bursa'dan günübirlik kente gelen yüzlerce kişi, manevi atmosferde huzurlu saatler geçirdi.

Bilecik Belediyesince yaptırılan Osmanlı Devleti'nin 36 padişahının hayat hikayelerinin anlatıldığı, üç boyutlu resimlerinin bulunduğu, yarım hilal şeklindeki 165 metrelik "Tarih Şeridi"ne gelenler, bir saatlik gezinin sonunda geçmişi öğreniyor.

Ferhat Kiğilioğlu AA muhabirine, Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret etmek için İzmir'den kente geldiğini söyleyerek, "Burada namazımı kılacağım. Güzelce vakit geçireceğim. Burada huzur var. Çok güzel." diye konuştu.

Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret edip dua okuduktan sonra "Osmanlı Devleti padişahlarının, dedeleri Şeyh Edebali'nin huzurunda buluştuğu yer" olarak nitelendirilen "Tarih Şeridi"nde kısa bir yolculuğa çıkan ziyaretçiler, sinevizyon salonunda 9 dakikalık sunumla Osmanlı Devleti'nin dünyaya nasıl hükmettiğine şahit oluyor.

Türbe ve "Tarih Şeridi"ne yoğun ilgi gösteren yüzlerce kişi, dua etti ve fotoğraf çektirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan