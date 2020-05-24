Bilecik'te vatandaşlar hatimlerini evlerinde tamamladı Bilecik'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında camiye gidemeyen vatandaşlar, hatimlerini evlerinde tamamladı.

Bilecik'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında camiye gidemeyen vatandaşlar, hatimlerini evlerinde tamamladı.

Salgın nedeniyle ramazanı mahzun geçiren vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim'i evlerinde okuyarak hatmedip duasını yaptı.

Bazı vatandaşlar, evde sosyal medya üzerinden yapılan canlı yayınlarla mukabelelerini takip etti.

Ramazan ayının son gününde hatmini tamamlayan ve duasını da kendisi yapan emekli öğretmen Hasan Selvi (66), AA muhabirine yaptığı açıklamada, hüzünlü bir ramazan geçirdiklerini söyledi.

Önceki ramazanlarda camilerde mukabeleye katıldığını belirten Selvi, şöyle konuştu:

"Koronavirüs salgını nedeniyle evde okumak zorunda kaldık. İnşallah yakın zamanda bu hastalıktan kurtuluruz. Ramazan ayının maneviyatını en iyi şekilde evimizde Kur'an-ı Kerim okuyarak ve namaz kılarak yaşadık. Gelecek yıl ramazan ayında teravih namazlarımızı, mukabelelerimizi camilerde okuruz inşallah. Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı mübarek olsun."

İlahiyat Fakültesi öğrencisi Furkan Çelik de salgın nedeniyle camilerin ramazan ayında cemaatsiz kaldığını hatırlattı.

Çelik, "Ramazan ayı öncesi de cemaatsiz kaldı. Her zaman mukabele dinlemek ve okumak için camiye gidiyorduk. Bu dönem hatimlerimizi evde tamamladık. Allah kabul etsin." dedi.

Kaynak: AA