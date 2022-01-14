Bilecik'te vatandaşı 205 bin lira dolandıran şahıs kayıplara karıştı - Haberler
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Bilecik'te vatandaşı 205 bin lira dolandıran şahıs kayıplara karıştı

Bilecik'te vatandaşı 205 bin lira dolandıran şahıs kayıplara karıştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik'te 62 yaşındaki kadını, 'Bir kuyumcu soygunu oldu, sizin evdeki altınları alarak bir parmak izi alacağız' yalanıyla kandıran şahıs, değeri 200 bin liralık altın ve 5 bin TL parayı alarak kayıplara karıştı.

Bilecik'te 62 yaşındaki kadını, 'Bir kuyumcu soygunu oldu, sizin evdeki altınları alarak bir parmak izi alacağız' yalanıyla kandıran şahıs, değeri 200 bin liralık altın ve 5 bin TL parayı alarak kayıplara karıştı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkeze bağlı Çukurören köyünde yaşayan 62 yaşındaki Y.C.'yi arayarak kendisini 'Komiser Alper' olarak tanıtan telefon dolandırıcısı, kadına 'Bir kuyumcu soygunu oldu, sizin evdeki altınları alarak bir parmak izi alacağız' yalanını söyledi. Bu telefon görüşmesi sonrası kadın, ticari bir taksiyle köye gelen kişiye 200 bin TL değerinde 35 adet Cumhuriyet, 5 adet yarım, 5 adet çeyrek altını ve 5 bin TL değerindeki parasını verdi. Altın ve parayı alan şahıs geldiği ticari taksi ile kayıplara karıştı.

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