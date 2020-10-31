Bilecik'te üzerine tabela düşen kişi yaralandı
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Bilecik'te üzerine tabela düşen kişi yaralandı

31.10.2020 12:19 | Son Güncelleme: 31.10.2020 12:23
Bilecik'te üzerine tabela düşen kişi yaralandı

Bilecik'te kuvvetli rüzgar nedeniyle üzerine reklam tabelası düşen kişi yaralandı.

Bilecik'te kuvvetli rüzgar nedeniyle üzerine reklam tabelası düşen kişi yaralandı.

Tepebaşı mevkisinde kaldırımda yürüyen Burcu E'nin üzerine, rüzgarın etkisiyle yerinden çıkan reklam tabelası düştü.

Tabelanın altında kalan Burcu E, olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansı ile Bilecik Devlet Hastanesine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Baklacı

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