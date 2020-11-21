Bilecik'te üzerinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı
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Bilecik'te üzerinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı

21.11.2020 16:47 | Son Güncelleme: 21.11.2020 16:50
Bilecik'te üzerinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı

Bilecik'te üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Bilecik'te üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelendikleri M.G'nin üzerini aradı.

Şüphelinin üst aramasında, farklı miktarlarda esrar ve metanfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.G, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Mercan

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