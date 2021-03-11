Bilecik'te uyuyan eşini başına nacakla vurarak öldüren kadın gözaltına alındı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde uyuyan eşini başına nacakla vurarak öldüren kadın gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, kırsal Cihangazi köyünde yaşayan Arif T. (59) ve eşi S.T. (57) arasında evde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından bir süre sonra odada uyuyan eşinin başına nacakla vuran S.T. durumu oğluna bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, Arif T'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Zanlı, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan