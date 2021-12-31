Bilecik'te uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Haberler
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Bilecik'te uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Bilecik'te uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
AA / Muhsin Arslan - Haberler | Güncel

Bilecik'te uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

BİLECİK (AA) - Bilecik'te uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Narkotik Büro Amirliği ekipleri, yol kontrolünde şüphelendikleri aracı durdurarak arama yaptı.

Araçta ve içindeki 2 kişinin üzerinde yapılan aramalarda 217,62 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılardan S.Y, nöbetçi hakimlikçe "Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı, K.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Muhsin Arslan - Son Dakika Haberleri

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