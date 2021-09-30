Bilecik'te uyuşturucu ve dolandırıcılık suçlarından aranan 2 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Bilecik'te uyuşturucu ve dolandırıcılık suçlarından aranan 2 şüpheli tutuklandı

AA / Muhsin Arslan - Haberler | Güncel
Bilecik'te uyuşturucu ve dolandırıcılık suçlarından aranan 2 şüpheli tutuklandı

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekiplerinin düzenlediği operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 2 zanlı yakalandı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri ( Jasat ) ekiplerinin düzenlediği operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 2 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığınca, haklarında arama kaydı bulunan kişilerin yakalanması için JASAT ve sivil ekipler tarafından merkez ve ilçelerde operasyon başlatıldı.

Yapılan çalışmalar sonucu "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan aranan E.Ç. ile Söğüt ilçesinde "dolandırıcılık, bilişim sistemleri, banka ve kredi kurumlarını araç kullanmak suretiyle dolandırıcılık, kullanmak için uyuşturucu madde kabul etmek veya bulundurmak" suçlarından aranan H.S. gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

AA / Muhsin Arslan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Bilecik'te uyuşturucu ve dolandırıcılık suçlarından aranan 2 şüpheli tutuklandı - Haberler
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