Bilecik'te uyuşturucu ticaretine 3 gözaltı

Bilecik'te uyuşturucu ticaretine 3 gözaltı

BİLECİK'te uyuşturucu sattığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı, evlerinde uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

17.09.2019 16:26
Bilecik'te uyuşturucu ticaretine 3 gözaltı
BİLECİK'te uyuşturucu sattığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı,  evlerinde uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Bilecik Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. 3 şüpheli gözaltına alınırken, evlerinde yapılan aramalarda ise 46 ecstasy hap, 7,65 gram esrar, 2,35 gram metamfetamin, 0,67 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 4 kök kenevir, 3 uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ele geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından Bilecik Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan şüpheliler T.Ü., M.B. ve K.K. adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
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