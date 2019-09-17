Bilecik'te uyuşturucu ticaretine 3 gözaltı
BİLECİK'te uyuşturucu sattığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı, evlerinde uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
17.09.2019 16:26
BİLECİK'te uyuşturucu sattığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı, evlerinde uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Bilecik Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. 3 şüpheli gözaltına alınırken, evlerinde yapılan aramalarda ise 46 ecstasy hap, 7,65 gram esrar, 2,35 gram metamfetamin, 0,67 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 4 kök kenevir, 3 uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ele geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından Bilecik Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan şüpheliler T.Ü., M.B. ve K.K. adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.
Bilecik Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. 3 şüpheli gözaltına alınırken, evlerinde yapılan aramalarda ise 46 ecstasy hap, 7,65 gram esrar, 2,35 gram metamfetamin, 0,67 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 4 kök kenevir, 3 uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ele geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından Bilecik Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan şüpheliler T.Ü., M.B. ve K.K. adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA