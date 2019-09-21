Bilecik'te uyuşturucu sattığı iddia edilen çift tutuklandı

Bilecik'te uyuşturucu sattığı iddia edilen çift tutuklandı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, uyuşturucu sattığı iddia edilen evli çift tutuklandı.

21.09.2019 20:14
Bilecik'te uyuşturucu sattığı iddia edilen çift tutuklandı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, uyuşturucu sattığı iddia edilen evli çift tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sakarya'nın Pamukova ilçesinden iki kişinin ilçeye uyuşturucu satmak için geldiği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine gerçekleştirilen operasyonda, takibe alınan şüpheli E.E ve H.E. yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde bir miktar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen evli çift tutuklandı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et