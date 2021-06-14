Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Güncel

Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, operasyon kapsamında belirlenen bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramalarda, sentetik kannabinoid emdirildiği tahmin edilen 52 peçete ile 0,44 gram metamfetamin ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler T.K. ve M.G, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe "Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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