Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma sonucunda M.D'nin ilçeye bağlı Ahmetler köyü Değirmendere mevkiinde bulunan mısır tarlası ile bağ evinde arama yaptı.

Operasyonda, 7 kilo 880 gram esrar, 75 kök Hint kenevir ve 11 sikke ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Öztosun