Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / İbrahim Öztosun - Haberler | Güncel

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma sonucunda M.D'nin ilçeye bağlı Ahmetler köyü Değirmendere mevkiinde bulunan mısır tarlası ile bağ evinde arama yaptı.

Operasyonda, 7 kilo 880 gram esrar, 75 kök Hint kenevir ve 11 sikke ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Öztosun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hamid Karzai Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Vladimir Putin
Magazin Seda Sayan Düm Tek Tek Deniz Akkaya Mesut Akusta
Spor Gervinho Burak Elmas Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 17:54:38. #1.16#

title