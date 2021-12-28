Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

SÖĞÜT, BİLECİK (AA) - Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 2 kişinin uyuşturucu bulundurduğu tespit edildi.

Ekiplerce 2 şüphelinin içinde bulunduğu araç ve bir evde yapılan aramalarda, kullanıma hazır 11,66 gram metamfetamin, 16,17 gram kubar esrar, 8 uyuşturucu kullanma aparatı ve bir av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

AA / Yavuz Emrah Sever - Son Dakika Haberleri

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