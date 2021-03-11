Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
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Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

11.03.2021 13:45 | Son Güncelleme: 11.03.2021 13:52
Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Bilecik'te jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı.

Bilecik'te jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bilecik-Bozüyük kara yolunda ihbar üzerine durdurulan takside ve içindeki kişilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 0,48 gram metamfetamin, 3,35 gram sentetik kannabinoid ele geçirdi.

G.E. ve R.B, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçundan gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan

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