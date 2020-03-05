Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı.

05.03.2020 10:43 | Son Güncelleme: 05.03.2020 10:43
Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

İl ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Ankara Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslar ve organizasyonların deşifresine yönelik olarak yapılan operasyonda şüpheliler T.S. ve A.U., gözaltına alındı. Şüpheliler üzerinde yapılan aramalarda ise 5 gram esrar, 0,56 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheliler, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan haklarında başlatılan yasal işlem sonrasında emniyetteki ifadelerinin ardından adliye sevk edildi. Şahıslardan A.U. adli kontrol şartıyla serbest kalırsa, T.S. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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