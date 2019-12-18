Bilecik'te uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama
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Bilecik'te uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama

BİLECİK'te, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 488 gram esrar ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

18.12.2019 15:56 | Son Güncelleme: 18.12.2019 15:56
Bilecik'te uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama

'te, ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 488 gram esrar ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. 3 kişi tutuklandı.

Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozüyük ilçesi Kızılpınar köyünde uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık talimatıyla şüphelilerin kullandığı araç durduruldu. Jandarma ekiplerince yapılan aramada 3 kilo 488 gram esrar, 2 tabanca, 17 tabanca fişeği, 2 ekmek bıçağı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler M.K., M.E. ve O.E. işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
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