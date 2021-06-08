Bilecik'te uyuşturucu operasyonu, 3 kişi gözaltına alındı
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Bilecik'te uyuşturucu operasyonu, 3 kişi gözaltına alındı

Bilecik'te uyuşturucu operasyonu, 3 kişi gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Çarşı Mahallesi Karasu Mevkiinde 3 şüpheli şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edildi. Adli makamlardan alınan arama ve el koyma kararına istinaden ekipler şüpheli şahsın evlerine baskın düzenlenen. Düzenlenen operasyonda kullanıma hazır 0,75 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet muşta ve 8 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheliler D.Y., M.E. ve A.R.G. hakkında yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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