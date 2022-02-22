Bilecik'te uyuşturucu operasyonu
AA, Muhsin Arslan - Güncel
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Bilecik İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.
BİLECİK (AA) - Bilecik İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Söğüt ilçesinde uyuşturucu maddi sevki yapılacağı istihbaratı alması üzerine 6 şüphelinin bulunduğu evde ve araçta arama yaptı.
Aramada, 151,71 gram metamfetamin, 1,70 gram kubar esrar, 2 adet hassas terazi ile birlikte suçta kullanıldığı değerlendirilen para ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheliler gözaltına alındı.
AA / Muhsin Arslan - Güncel