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Bilecik'te uyuşturucu operasyonu

AA, Muhsin Arslan - Güncel
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Bilecik'te uyuşturucu operasyonu

Bilecik İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.

BİLECİK (AA) - Bilecik İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Söğüt ilçesinde uyuşturucu maddi sevki yapılacağı istihbaratı alması üzerine 6 şüphelinin bulunduğu evde ve araçta arama yaptı.

Aramada, 151,71 gram metamfetamin, 1,70 gram kubar esrar, 2 adet hassas terazi ile birlikte suçta kullanıldığı değerlendirilen para ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheliler gözaltına alındı.

AA / Muhsin Arslan - Güncel

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