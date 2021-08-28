Bilecik'te uyuşturucu operasyonu
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Bilecik'te uyuşturucu operasyonu

Bilecik'te uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda tarlasında 117 kök kenevir bitkisi yakalanan şüphelinin evinde ise 11 kilo 740 gram kubar esrar ele geçirildi.

Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda tarlasında 117 kök kenevir bitkisi yakalanan şüphelinin evinde ise 11 kilo 740 gram kubar esrar ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Dereköy'de İl Jandarma Komutanlığı bağlı ekiplerince bir ihbar üzerine M.O. isimli şahsın tarlasında yapılan aramalarda 117 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ekipleri şahsın tarla yanında evinde yaptığı aramalarda ise, 11 kilo 740 gram kubar esrar, 2 adet kuru sıkı tabanca, 8 adet 9mm tabanca fişeği, 133 adet kurusıkı tabanca ses fişeği, 1 adet av tüfeği, 2 adet tabanca şarjörü, 23 adet av tüfeği ele geçirildi. M.O. jandarmadaki ifadesinin ardından Bozüyük Adliye sarayında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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