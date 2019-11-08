Bilecik'te uyuşturucu operasyonu

08.11.2019 12:20 | Son Güncelleme: 08.11.2019 12:20

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde düzenlenen operasyonda kubar esrar ve hint keneviri ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ihbarı üzerine, uyuşturucu madde arama köpeği "Diyar" ile birlikte şüpheli G.K'nin Alınca köyünde bulunan arazisi evi ve eklentilerinde arama yaptı.

Aramada, 7 kilogram kubar esrar, 244 kök kenevir bitkisi, 168 gram kenevir tohumu, tabanca ve av tüfeği ile terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak G.K. gözaltına alınarak, adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA