Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu

Bilecik'te, uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstiklal Mahallesi'nde şüphe üzerine Y.S. ve A.Ç'nın üzerinde arama yaptı. Y.S'nin üzerinde 7 adet ecstasy olduğu değerlendirilen haplar ele geçirildi.

Şüpheliler, "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.