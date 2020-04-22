Bilecik'te üreticilerine yonca ve silajlık mısır tohum desteği
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Bilecik'te üreticilerine yonca ve silajlık mısır tohum desteği - Haberler
Selimiye, Osmaneli, Bilecik, Güncel

Bilecik'te üreticilerine yonca ve silajlık mısır tohum desteği

Bilecik'te üreticilerine Mera Islah ve Amenajman Projeleri Hibe Desteği Programı kapsamında yonca ve silajlık mısır tohum desteği yapıldı.

22.04.2020 13:23 | Son Güncelleme: 22.04.2020 13:24
Bilecik'te üreticilerine yonca ve silajlık mısır tohum desteği

Bilecik'te üreticilerine Mera Islah ve Amenajman Projeleri Hibe Desteği Programı kapsamında yonca ve silajlık mısır tohum desteği yapıldı.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü sorumluluğunda yürütülen Mera Islah ve Amenajman Projeleri Hibe Desteği Programı kapsamında Bilecik'in Osmaneli ilçesi bağlı Selimiye, Bozüyük ilçesine bağlı Dombayçayırı ve Söğüt ilçesine bağlı Yeşilyurt köylerinde 21 üreticiye toplamda bir ton Yonca ve 100 kiloluk silajlık mısır tohumunun dağıtıldığı törene katıldı.

"Meralarımızı daha planlı kullanılmasını sağlayarak, sürdürülebilirliğine katkı yapmak"

Yeni Korona Virüs (Covıt-19) tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda kişinin katıldığı törende, bir açıklama yapan Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, "Proje kapsamında finanse edilen tohumlar, bedeli karşılığında temin edildiği Bilecik Tarım Kredi Kooperatifi deposunda çiftçiye teslim edildi. Meralarımızın korunması, verimliliklerinin arttırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için Bakanlığımızın finansal desteği ile İlimizde her sene iki yeni köy ilave etmek suretiyle bu projeleri yürütüyoruz. Hali hazırda 4 köyümüzde projelerimiz devam ediyor. Proje süresi köy bazında iki ile dört yıl arasında değişiyor. Amacımız, olabildiğince meralarımızı daha planlı kullanılmasını sağlayarak sürdürülebilirliğine katkı yapmak, bir yandan da meralarımızın verimini arttırarak kaba yem ihtiyacımızın büyük bölümünü bu alanlardan elde edip hayvancılıkla iştigal eden yetiştiricilerimizin yem maliyetlerini düşürmek ve dolayısıyla daha karlı bir hayvancılığa imkan sağlamaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için yapılan işlemlerden bir tanesi de meralarımızdaki otlatma baskısını azaltmaktır. Bu nedenle Mera Islah ve Amenajman Projelerinin yürütüldüğü köylerde, kaliteli yem bitkisi üretimini arttırmak ve ıslah sürecinde kaba yem açığını kapatmak için hayvancılık yapan çiftçilerimize tohum desteği yapmaktayız. Bu maksatla Söğüt-Yeşilyurt, Bozüyük-Dombayçayırı ve Çokçapınar, Osmaneli Selimiye köylerimizde toplamda 200 dekarlık alana Macar Fiği Tohumu, 2 bin dekarlık alana yonca tohumu ve 400 dekarlık alana ektirilmek üzere silajlık mısır tohumu desteği verilecektir.Bu kapsamda projeden faydalanan üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum.Ayrıca Ülke çapında Covit-19 ile mücadele ettiğimiz bu günlerde çiftçimize üretime devam mesajını vermek ve gıda üretim zincirini bozmamak bu yılki özel amacımızdır. Sayın Valimizin destekleriyle İl Özel İdaresi kanalı ve bakanlık olarak uyguladığımız projelerle ilimizde üreticilerimizi desteklemeye ve her zaman yanlarında olmaya devam edeceğimizi belirtmek isterim" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu Haberler
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu
Kim Jong hayatını kaybederse yerine kim geçecek? Otoriteler tek bir ismi işaret ediyor Haberler
Kim Jong hayatını kaybederse yerine kim geçecek? Otoriteler tek bir ismi işaret ediyor
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kimsenin gülmediği paylaşım için özür diledi Haberler
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kimsenin gülmediği paylaşım için özür diledi
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsü yenen 2 doktorun ten renginin değişmesine açıklık getirdi Haberler
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsü yenen 2 doktorun ten renginin değişmesine açıklık getirdi
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Haberler
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı
Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Haberler
Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okulları eylül, ekim aylarında açmak için çalışmalarımız var
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okulları eylül, ekim aylarında açmak için çalışmalarımız var
Çin'deki bir restoranda çalışan klima nedeniyle 9 kişi koronavirüse yakalandı
Çin'deki bir restoranda çalışan klima nedeniyle 9 kişi koronavirüse yakalandı
Sercan'ın Mert ile tartışan Nisa'nın arkasından yaptığı el hareketi tepki çekti
Sercan'ın Mert ile tartışan Nisa'nın arkasından yaptığı el hareketi tepki çekti
Fenerbahçe, Caner Erkin transferini bitiriyor
Fenerbahçe, Caner Erkin transferini bitiriyor
Ankara'da Kahranmankazan Belediyesi internet altyapısı kurmak ve hizmet sağlamak için lisans aldı
Ankara'da Kahranmankazan Belediyesi internet altyapısı kurmak ve hizmet sağlamak için lisans aldı
Mozambik'te köy basan silahlı grup, kendilerine katılmak istemeyen 52 genci katletti
Mozambik'te köy basan silahlı grup, kendilerine katılmak istemeyen 52 genci katletti
Fernando Muslera Galatasaray'la sözleşmesini 2023'e kadar uzatıyor
Fernando Muslera Galatasaray'la sözleşmesini 2023'e kadar uzatıyor
Havaya ve polise ateş açıp 5 kilometre kaçan epilepsi hastası, ortalığı birbirine kattı
Havaya ve polise ateş açıp 5 kilometre kaçan epilepsi hastası, ortalığı birbirine kattı
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp kumarhaneye çevrilen emlakçıya, zabıta baskın düzenledi
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp kumarhaneye çevrilen emlakçıya, zabıta baskın düzenledi
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs için WhatsApp Danışma Hattı kurdu
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs için WhatsApp Danışma Hattı kurdu
Eski CIA ajanından itiraf: Bin Ladin'i öldürmemize Bill Clinton engel olmasaydı 11 Eylül olmazdı
Eski CIA ajanından itiraf: Bin Ladin'i öldürmemize Bill Clinton engel olmasaydı 11 Eylül olmazdı
Mustafa Cengiz: Koronavirüsün bize zararı 105 milyon TL
Mustafa Cengiz: Koronavirüsün bize zararı 105 milyon TL
CHP infaz düzenlemesinin iptali için AYM'ye başvurdu
CHP infaz düzenlemesinin iptali için AYM'ye başvurdu
Koronavirüs günlerinde Trump'tan ilginç İran tweeti: Taciz olursa imha edin talimatı verdim
Koronavirüs günlerinde Trump'tan ilginç İran tweeti: Taciz olursa imha edin talimatı verdim
Günlük burç yorumları 22 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 22 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Ramazan'da iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek, pide satışı iftardan 2 saat önce sonlandırılacak
Ramazan'da iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek, pide satışı iftardan 2 saat önce sonlandırılacak
Malezya'da koronavirüsten sonra bir salgın daha boy gösterdi: Dang Humması
Malezya'da koronavirüsten sonra bir salgın daha boy gösterdi: Dang Humması
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: 'Plato çizdik' demek insanı yanıltır, birçok ülke bu yanılgıya düştü
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: 'Plato çizdik' demek insanı yanıltır, birçok ülke bu yanılgıya düştü
Koronavirüsü yenen genç: Öksürdüğümde ciğerlerim patlıyor zannettim
Koronavirüsü yenen genç: Öksürdüğümde ciğerlerim patlıyor zannettim
Netflix'in abone sayısı koronavirüs salgını döneminde 16 milyon arttı
Netflix'in abone sayısı koronavirüs salgını döneminde 16 milyon arttı
Son Dakika: Bakan Kurum: Devletin çiftçilerden 200 milyon liralık alacağını 3 ay erteledik
Son Dakika: Bakan Kurum: Devletin çiftçilerden 200 milyon liralık alacağını 3 ay erteledik
Gündemi sarsan iddia: CHP Üsküdar İlçe Başkanı, İletişim Başkanı Altun'un evini fotoğraflamak isterken yakalandı
Gündemi sarsan iddia: CHP Üsküdar İlçe Başkanı, İletişim Başkanı Altun'un evini fotoğraflamak isterken yakalandı
Aziz Yıldırım 1907 Derneği ve Fenerbahçe Üniversitesi heyetinden istifa etti
Aziz Yıldırım 1907 Derneği ve Fenerbahçe Üniversitesi heyetinden istifa etti
Beşiktaş, alacakları için FIFA'ya giden Loris Karius ile yollarını ayırdı
Beşiktaş, alacakları için FIFA'ya giden Loris Karius ile yollarını ayırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Baş Hulusi Akar Ziya Selçuk Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Kibariye Deniz Seki Acun Ilıcalı Murat Dalkılıç
Spor Ali Koç Mesut Özil Fatih Terim Ivan Obradovic Fernando Muslera
Daha Fazla Kız Nisan Futbolcu 23 Nisan
Şu an buradasınız: Bilecik'te üreticilerine yonca ve silajlık mısır tohum desteği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.4.2020 15:31:17. #1.14#
title