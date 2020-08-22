Bilecik'te "Üretici Kadınlar Pazarı" açıldı
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Bilecik'te "Üretici Kadınlar Pazarı" açıldı

Bilecik Kent Konseyi organizasyonunda hazırlanan proje kapsamında, kadınların el emeği göz nuru ürünleri satabileceği "Üretici Kadınlar Pazarı" açıldı.

Bilecik'te
22.08.2020 12:21 | Son Güncelleme: 22.08.2020 12:24

Bilecik Kent Konseyi organizasyonunda hazırlanan proje kapsamında, kadınların el emeği göz nuru ürünleri satabileceği "Üretici Kadınlar Pazarı" açıldı.

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Kent Konseyinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "Kentte yaşayan insanlar, kadınıyla erkeğiyle kentin yönetiminde söz sahibi olduğu müddetçe ortak aklı, proje ve fikri bir araya getirebilir. Hem kentin geleceği hem de bir kentte yaşayan insanların ekonomik geleceği ile ilgili fikir verebilecek bir duruma imkan verdiği için konseyi önemsiyorum." dedi.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin de kadınların faydasına olan bir çalışmada yer almaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Şahin, şöyle konuştu:

"Kent Konseyi kendine has bir yer, özel bir yer. Bizim sadece birlikte iş yapmayacağız ayrıca bizim de eleştireceğiz bir kurum. Yakın bir geçmişte kuruldu. Ortak akıl yan yana geldiğinde hemen bir şeyler üretmeye başlıyor. Ülkenin kurtuluşu üretim ve kadında bu proje her ikisini birleştirmiş örnek olmuş bir proje. Ülkenin geleceği bana göre kadınlarımızda ve üretimi artırmakta. Bunun her ikisi birleşip burada örneği olması aslında çok anlamlı. İlk ortak akıldan ilk projenin de bu olmasından da çok anlamlı. Demek ki insanlar yan yana geldiğinde toplum için en doğrusunu katılımcı bir mantıkla hemen bulabiliyor. Bu bize bir örnek teşkil ediyor."

Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen de amaçlarının, güçlü bir toplum oluşturmaya katkıda bulunmak, kadınların yaşamlarını iyileştirmeye destek sunmak ve yerel kalkınmadaki liderliklerini güçlendirmek olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından Tüzün, Şahin ve beraberindekiler, kadınlarla sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA

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