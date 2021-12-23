Bilecik'te üniversitede bağımlılıkla mücadele semineri verildi

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BŞEÜ) bağımlılıkla mücadele semineri verildiği bildirildi.

Rektörlükten yapılan açıklamada, bağımlılıkla mücadele çalışmaları kapsamında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerlerin iki oturum halinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Seminerlerde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bilecik İl Müdürlüğü Psikoloğu Ertan Akdeniz tarafından bilgilendirmede bulunulduğu aktarılan açıklamada, "Psikolog Akdeniz 'Alkol, Madde Bağımlılığı ve Korunma Yöntemleri' ile 'Davranışsal Bağımlılıklardan Korunma Yöntemleri' başlıklı sunumlarında gençliği ve geleceğimizi tehdit eden zararlı madde ve davranışlar üzerine analizlerini izleyicilerle paylaştı. Programda bağımlılıkla mücadele kapsamında ülkemizde ve ilimizde yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgilendirmeler yapıldı." ifadesine yer verildi.

AA / Yavuz Emrah Sever - Son Dakika Haberleri

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