Bilecik'te uçurtma şenliği
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Bilecik'te uçurtma şenliği

Bilecik'te uçurtma şenliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik'te düzenlenen uçurtma şenliği renkli görüntüler oluşturdu.

Bilecik'te düzenlenen uçurtma şenliği renkli görüntüler oluşturdu. Şenlikte her yaştan çocuk ve yetişkin kendi tasarım uçurtmalarıyla birinci gelebilmek için yarıştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bilecik İl Müdürlüğü ve Baştacı Kadınları Derneği işbirliği ile uçurtma şenliği merkeze bağlı Kızıldamlar Köyü'nde düzenlendi. Şenliğe çocuklarıyla birlikte gelen ailelerin ilgisi yoğun oldu. Çim zeminin üzerinde yanlarında getirdikleri kendi tasarım uçurtmalarını en yükseğe çıkarabilmek için mücadele veren yarışmacılar, en büyük uçurtma, en güzel uçurtma ve en yüksek uçurtma kategorilerinde birinci gelebilmek için çaba gösterdi. Yaklaşık bir saat süren etkinliğine Bilecik Valisi Bilal Şentürk, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, kurum müdürleri ve davetliler katıldı. - BİLECİK

Bilecik'te uçurtma şenliği
Bilecik'te uçurtma şenliği
Bilecik'te uçurtma şenliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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