Bilecik'te "Turizm ve Destinasyon" tanıtım toplantısı

Bilecik'te, kentin tanıtımı kapsamında yapılacak çalışmaların ele alındığı "Bilecik Turizm ve Destinasyon" tanıtım çalışması düzenlendi.

Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) bünyesinde Bilecik Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde yapılan toplantıda, tanıtım kapsamında yapılacak konuları görüştü.

Toplantıda konuşan Vali Bilal Şentürk, kentin, hak ettiği değeri bulması gerektiğini söyledi.

Farklı çalışmaların sürdüğünü aktaran Şentürk, şöyle konuştu:

"Tarihi misyonumuza uygun olarak devraldığımız mirasın üzerine biz ne koyabiliriz, konunun bu boyutu çok önemli. Gençlik ve Spor Bakanlığımızca yatırım programına alınan 'Söğüt Ertuğrul Gazi Obası'nı kuracağız. Kuruluşun gerçekleştiği atmosferi o obada yaşatacağız, yansıtacağız. Diğer ilçelerimizde de tarihe tanıklık etmiş birçok mekan var. İlimiz sanayi ve tarım şehri olmakla birlikte turizm şehri de olmalı."

Şentürk, 4 coğrafi bölgenin birleştiği noktada olan kentin, doğa turizminin de misafirleri etkileyebilecek zenginlikte olduğunu sözlerine ekledi.

TGA İş, Etkinlik ve Turizm Ürün Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Elif Balcı Fisunoğlu da tanıtım alanında yapılan çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Toplantıya, kaymakamlar, belediye başkanları ile ilgili kuruluşların temsilcileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan