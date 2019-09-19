Bilecik'te tren raydan çıktı 2 makinist öldü-4
Bilecik'te klavuz tren devrildi 2 ölü Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Yüksek Hızlı Trene (YHT) yol kontrolü yapan kılavuz trenin raydan çıkması sonucu 2 makinist hayatını kaybetti.
Bilecik'te klavuz tren devrildi 2 ölü
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Yüksek Hızlı Trene (YHT) yol kontrolü yapan kılavuz trenin raydan çıkması sonucu 2 makinist hayatını kaybetti.
Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Trene klavuzluk eden tren Bilecik'in Bozüyük ilçesi Ahmetpınar köyü mevkiindeki tünelde raydan çıkıp tünel duvarlarına çarptı. Tren kazasında klavuz trenin 2 makinisti hayatını kaybetti. Hattaki tren seferleri durduruldu.