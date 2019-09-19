Bilecik'te tren kazası: 2 makinist hayatını kaybetti

Bilecik'te tren kazası: 2 makinist hayatını kaybetti

Bilecik'te tren kazası: 2 makinist hayatını kaybetti Kılavuz tren raydan çıktı, 2 makinist yaşamını yitirdiBİLECİK - Bilecik'te kılavuz trenin raydan çıkıp devrilmesi sonucu 2 makinist yaşamını yitirdi.

19.09.2019 10:58
Bilecik'te tren kazası: 2 makinist hayatını kaybetti

Bilecik'te tren kazası: 2 makinist hayatını kaybetti

Kılavuz tren raydan çıktı, 2 makinist yaşamını yitirdi

BİLECİK - Bilecik'te kılavuz trenin raydan çıkıp devrilmesi sonucu 2 makinist yaşamını yitirdi. Hızlı Tren seferleri de kaza dolayısıyla durdu.

Alınan bilgilere göre kaza, Bilecik-Bozüyük arasında bulunan Şelale rampaları mevkiinde meydana geldi. Ankara-Bilecik yolu üzerinde kılavuz tren henüz bilinmeyen bir nedenden raydan çıkarak devrildi. Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kaza sonrasında trende bulunan 2 makinistin de yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ayrıca Hızlı Tren Seferlerinin de kaza sonrasında durduğu belirtildi.

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.