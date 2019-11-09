Bilecik'te traktörün altında kalan kişi öldü

Bilecik'te traktörün altında kalan kişi öldü

Bilecik'in Söğüt ilçesinde traktörün altında kalan kişi yaşamını yitirdi.

09.11.2019 21:44 | Son Güncelleme: 09.11.2019 21:44
Bilecik'te traktörün altında kalan kişi öldü

'in ilçesinde traktörün altında kalan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, köyünde yaşayan Nizamettin Tünçer (56), akşam saatlerinde traktörüne binerek arazilerini dolaşmaya gitti. Uzun süre kendisinden alamayan yakınları durumu muhtara bildirdi.

Bölgede arama yapan köylüler, Tünçer'i köyden 3 kilometre uzaklıktaki Avdanlı mevkisinde devrilen traktörün altında buldu. Aracın altından çıkarılan Tünçer'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Tünçer'in cesedi Söğüt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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