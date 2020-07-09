Bilecik'te traktör şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, şarampole devrilen traktörün altında kalan bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, şarampole devrilen traktörün altında kalan bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Arapdede köyünde çiftçilik yapan Ahmet Fil (45) yönetimindeki 17 YG 321 plakalı traktör, tarlaya giderken şarampole devrildi.

Sürücü Fil ve yanındaki yeğeni İsmail Efe, devrilen traktörün altında kaldı.

Çevredeki bir çobanın bildirmesiyle olay yerine 112 Acil Servis, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çabaları sonucu traktörün altından çıkarılan Ahmet Fil, hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan İsmail Efe ise Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA