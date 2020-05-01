Bilecik'te traktör devrildi: 1 ölü
01.05.2020 10:40 | Son Güncelleme: 01.05.2020 10:40
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde devrilen traktörün altında kalan Muratdere Köyü Muhtarı Fazlı Çelik hayatını kaybetti.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde devrilen traktörün altında kalan Muratdere Köyü Muhtarı Fazlı Çelik hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Çelik'in kullandığı plakasız traktör, Akkaplı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Çelik, devrilen traktörün altında kaldı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çelik'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Çelik'in cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: AA